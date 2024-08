Primeiro leilão de portos acontece nesta quarta-feira (21), com áreas do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participa, nesta quarta-feira (21), do primeiro leilão de portos de 2024, para o arrendamento de cinco áreas localizadas nos estados de Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

O pregão será na sede da B3 (Bolsa de Valores de São Paulo), às 14h. O primeiro bloco do ano é formado por projetos com contrato de dez anos.

Os investimentos previstos são de cerca de R$ 66,24 milhões, para modernização dos ativos. O destaque do leilão é a área RDJ06, do Rio de Janeiro, projetada para a movimentação de óleos básicos.

O terminal possui posição estratégica para o mercado de lubrificantes do Estado.

Os leilões ainda incluem as áreas portuárias REC08, REC09, REC10, os três no Porto de Recife, e RIG10, no Porto de Rio Grande, no estado do Rio Grande do Sul. O segundo bloco de leilões de 2024 está previsto para o mês de setembro.

O destaque do pregão será a área greenfield, em Itaguaí (ITG02), localizada num dos principais portos brasileiros exportadores de minério.

A área está interligada por ferrovia (MRS) até a região do quadrilátero ferrífero, em MG. O projeto prevê a construção de um píer exclusivo para a área.

Os portos que serão leiloados pelo governo brasileiro, entre os anos de 2024 e 2026, têm a capacidade de movimentar granéis sólidos, vegetais e minerais, granéis líquidos, contêineres e carga geral.

*Serviço:*

Data: quarta-feira, 21 de agosto de 2024

Horário: 14h

Local: R. Quinze de Novembro, 275, São Paulo – SP

Transmissão:

https://www.youtube.com/live/LQnQJvUHeHw