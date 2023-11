Pâmela Rosa, prata nos Jogos Pan-Americanos, diz estar animada para competir em Recife com sua família na plateia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Skatista se classifica para a final do STU Recife deste domingo (12/11).

O STU Recife chega na sua fase final! Neste domingo (12/11), acontecem as finais masculinas e femininas, nas modalidades Street e Park, da última etapa do circuito STU 2023. Os grandes campeões nacionais serão decididos nas pistas da Rua da Aurora a partir das 11h.

Grandes nomes fecharão o último dia com chave de ouro, incluindo a medalha de prata dos Pan-Americanos Pâmela Rosa. A atleta de 24 anos conquistou a vaga no Street feminino com nota 62.99.

Duas vezes campeã mundial, Pâmela possui família natural de Toritama, e diz estar muito ansiosa para a final com a torcida especial. "É muito importante para mim. Minha família vem para assistir a final e me sinto em casa não só por ter eles, mas a torcida também nos recebe muito bem", comentou a atleta.

Serão oito finalistas por modalidade, sendo a primeira rodada o Park Masculino. A seguir, confira a programação de domingo e onde assistir ao vivo.

FINAL STU RECIFE (12/11)

10h30: Abertura



11h às 12h: Final Park Masculino (ao vivo Globo)



14h às 15h: Final Park Feminino (ao vivo TikTok STU e SporTV)



15h às 16h: Final Paraskate Street (ao vivo TikTok STU e SporTV)



16h10 às 17h10: Final Street Feminino (ao vivo TikTok STU e SporTV)



17h20 às 18h20: Final Street Masculino (ao vivo TikTok STU e SporTV)