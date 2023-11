STU RECIFE: Veja os destaques das finais e os campeões de cada categoria

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A etapa do Recife fechou o circuito nacional do Skate Total Urbe (STU)

As finais da etapa do Recife do Skate Total Urbe (STU) foram realizadas neste domingo (12). Em meio ao calor pernambucano, skatistas de todo o Brasil atrairam um grande público na Rua da Aurora.

Com as etapas preliminares e semifinais aconteceram na última sexta e sábado, os que obtiveram as melhores notas se classificaram para

No Skate Park masculino, Kalani Konig venceu a etapa do STU Recife com a nota 89.00. Augusto Akio, que terminou em segundo com 88.00, foi o campeão do circuito nacional. Veja o resultado:

Kalani Konig – 89,00 Augusto Akio – 88,00* Dan Sabino – 85,00 Pedro Carvalho – 84,17 Gui Khury – 81,00 Victor Ikeda – 74,17 Pedro Quintas – 70,67 Gustavo Picaski – 70,00

*Campeão nacional.

Kalani venceu a etapa do STU Recife, enquanto Gustavo Akio foi o campeão nacional na categoria Stake Park - Julio Detefon/Divulgação STU

Já no feminino, Isadora Pacheco foi a vencedora da etapa no Recife, com a nota 67.67, e se sagrou campeã nacional. Confira o resultado:

Isadora Pacheco – 67,67* Dora Varella – 67,17 Sofia Godoy – 66,00 Fernanda Tonissi – 63,00 Helena Laurino – 60,50 Marina Praxedes – 60,00 Yndiara Asp – 57,75 Maitê Demantova – 53,67

*Campeã nacional.

No Paraskate, foi o atleta Felipe Nunes quem terminou em primeiro tanto na etapa da capital pernambucana quanto no circuito nacional. Felipe venceu com a nota 88.43.

Na modalidade Street feminino, a vitória ficou na conta da medalhista do Pan-Americano de Santiago, Pâmela Rosa. Além de vencer a etapa no Recife, com nota 77.45, a skatista também venceu o circuito nacional.

Pâmela contou com forte apoio da família, que veio de Toritama - cidade do Agreste de Pernambuco - ao Recife para prestigiar a campeã.

O dia foi encerrado com a final do Street masculino, com Lucas Rabelo confirmando o favoritismo e sendo mais um a vencer a etapa do Recife - com nota 84.13 - e, consequentemente, o circuito nacional.