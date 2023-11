Denver Nuggets x Los Angeles Clippers: Veja onde assistir ao vivo, quintetos titulares e horário da Copa NBA

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Denver Nuggets e Los Angeles Clippers se enfrentam na madrugada desta quinta-feira (15/11) em jogo válido pela fase de grupos da Copa da NBA. O confronto acontece a partir das 0h, horário de Brasília, na Ball Arena, em Denver, Colorado.

As equipes adversárias desta quinta vivem momentos diferentes na Conferência Oeste. Enquanto os atuais campeões lideram a tabela, a equipe do veterano James Harden ocupa a 11ª colocação com sequência jogos decepcionantes.

SITUAÇÃO ATUAL DOS TIMES

Líderes da Conferência Oeste na temporada regular, os Nuggets faziam sequência de vitórias, interrompida na quarta consecutiva com derrota diante do Houston Rockets, sob o placar de 107 a 104. Apesar do deslize, o astro Nikola Jovic marcou seu triplo-duplo, anotando 36 pontos, 21 rebotes e 11 assistências.

Com oito vitórias e apenas duas derrotas, o time mantém um bom nível mesmo com a falta de Jamal Murray. Com lesão na coxa direita, o armador também deve ser desfalque na partida desta quinta-feira.

Por outro lado, os Clippers entram em quadra com sequência de cinco derrotas consecutivas. Harden, transferido do Philadelphia 76ers para a franquia de Los Angeles, ainda não teve uma vitória com a nova camisa.

Sua última partida terminou em derrota diante do Memphis Grizzlies, sob o placar de 101 a 105. Para o confronto contra os campeões 2022/23, o pivô Mason Plumlee é incerteza.

TABELA ATUALIZADA CONFERÊNCIA OESTE







Standings provided by

Standings provided by Sofascore

QUINTETOS TITULARES

Denver Nuggets: Aaron Gordon; Michael Porter Jr.; Nikola Jokic; Reggie Jackson e Kentavious Caldwell-Pope.

Los Angeles Clippers: Paul George; James Harden; Kawhi Leonard; Ivica Zubac e Russell Westbrook.

TRANSMISSÃO AO VIVO NUGGETS X CLIPPERS

O jogo será transmitido AO VIVO pela NBA League Pass.

FICHA TÉCNICA

Data: 15 de novembro de 2023;



Horário: 0h (horário de Brasília);



Local: Ball Arena, Denver, Colorado.;



