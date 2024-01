Náutico terá mudanças no ataque para Clássico das Emoções; Timbu terá torcida presente no Arruda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sem descanso! Após o empate por 2 a 2 com o Central, o Náutico já iniciou os preparativos para o próxima partida do Campeonato Pernambucano. O Timbu terá pela frente um difícil clássico contra o Santa Cruz, disputado no Arruda. O estádio coral foi liberado para o jogo contra os alvirrubros. E será com duas torcidas após liberação do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco - TJD-PE.

O técnico Allan Aal deverá fazer algumas mudanças no setor ofensivo para encarar a Cobra Coral, visto que não terá duas peças importantes para o confronto. O centroavante Paulo Sérgio, sofreu uma lesão muscular na coxa e não deve estar apto para o jogo. Já Leandro Barcia acabou sendo expulso na reta final da partida, sendo mais um desfalque.

Náutico tenta defender invencibilidade

O Timbu não sabe o que é perder um Clássico das Emoções há quase quatro anos. A última derrota aconteceu no dia 1º de março em 2020, porém nos últimos anos foram seis jogos contra o Santa Cruz, com quatro empates e duas vitórias para o Náutico. Todas as partidas foram válidas pelo Campeonato Pernambucano.



O Náutico está ciente que o clássico será disputado no Arruda, casa tricolor, já que a Polícia Militar liberou o estádio, após a vistoria obrigatória. O esquema para as vendas dos ingressos visitantes será anunciado em breve.

Torcidas liberadas

O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco acatou o pedido enviado por Náutico, Sport e Santa Cruz, autorizando a presença de duas torcidas nos clássicos estaduais. A decisão já estará valendo no jogo deste sábado (27), no Clássico das Emoções.

Na última segunda-feira (25/01), a Federação Pernambucana havia determinado torcidas únicas nos jogos envolvendo os Trio de Ferro, devido aos acontecimentos que ocorrem entre as torcidas.