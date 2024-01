Estádio do Arruda é liberado para receber público, e Santa Cruz divulgará esquema de ingressos do Clássico das Emoções

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Estádio do Arruda está novamente liberado para receber torcedores nos jogos de futebol, após vistoria da Polícia Militar nesta quinta-feira (25). Ainda nesta semana, o esquema de ingressos será divulgado.

A informação foi confirmada pelo repórter Leonardo Bóris, durante o programa Bola Rolando, da Rádio Jornal. Lembrando que o Arruda foi interditado por conta da falta de laudos completos para receber público. Acompanhe na íntegra, no vídeo abaixo, através do YouTube.

Santa Cruz x Náutico com as duas torcidas

Diante isso, a partida entre Santa Cruz e Náutico no sábado (27) terá a presença de público. Lembrando que o TJD-PE autorizou a entrada de torcidas visitantes no clássicos.

Na decisão, o auditor Berilo de Souza Albuquerque Júnior concordou com o argumento do Trio de Ferro da capital pernambucana de haver "desequilíbrio na competição".

Isso porque o clássico entre Sport e Santa Cruz contou com as duas torcidas. Contudo, nesse jogo, foram registradas várias cenas de violências entre os torcedores das duas equipes. Por isso, a FPF optou pela torcida única.

A FPF-PE se pronunciou e, apesar de acatar a decisão, acredita que torcida única é a melhor opção.

Confira a nota da FPF na íntegra

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) informa que, em atendimento à decisão do Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE), acatando solicitação conjunta do Clube Náutico Capibaribe, Santa Cruz Futebol Clube e Sport Club do Recife, decidiu-se pela manutenção da presença de torcida mista nos estádios do Estado.

Com base nesta decisão, a FPF cancela o seu ato anterior, que estabelecia a torcida única para os jogos do Estadual. Os clubes serão informados que podem operacionalizar a logística diretamente com a polícia, relativa à torcida visitante, nos moldes do Regulamento Geral de Competições da FPF, com 20% da capacidade do estádio garantida para a torcida visitante.

A FPF entende que a decisão de torcida única é a melhor para a sociedade, em especial à vida e segurança do cidadão e do patrimônio público e privado. No entanto, a entidade tem, por obrigação legal, cumprir as decisões emanadas do tribunal.

Assim sendo, a FPF se retira da questão e repassa a mesma aos clubes, que são os interessados em realizar os jogos com torcida mista.

A FPF reitera o seu compromisso com a segurança e a paz nos estádios. A entidade continuará trabalhando para promover o futebol de forma responsável e segura, garantindo a melhor experiência a todos os torcedores.

Matéria em atualização