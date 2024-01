FLAMENGO X ORLANDO CITY: Viña vai jogar? Veja data, horário e onde assistir Flamengo x Orlando City

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba a tabela dos próximos jogos do Flamengo em 2024

O Flamengo tem seu último compromisso marcado nos Estados Unidos, neste sábado (27). O time vai entrar em campo para enfrentar o Orlando City, em jogo amistoso, a partir das 15h15 (Brasília).

Os torcedores estão curiosos para saber sobre a situação do lateral-esquerdo Matías Viña, que acertou seu contrato com o Mais Querido e foi anunciado oficialmente nesta quinta-feira (25).

De acordo com o ''GE'', o novo reforço do Flamengo vai se encontrar com o grupo já nos Estados Unidos. Matía Viña desembarcou nos EUA nesta quinta-feira (25).

A opção de Viña chegar no país norte-americano foi para que o jogador conheça o grupo mais rápido, chegando ao Rio de Janeiro com mais intimidade e entrosamento.

O lateral-esquerdo não poderá jogar contra o Orlando City, mas acompanhará a partida nas arquibancadas do Orlando City Stadium.

ONDE ASSISTIR FLAMENGO X ORLANDO CITY?

A partida entre Flamengo x Orlando City será transmitida pela Band, TV aberta e TNT Sports, canal no Youtube.