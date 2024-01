PRÓXIMO JOGO DO FLAMENGO: Vai passar na TV? Confira data, provável escalação e onde assistir Flamengo x Orlando City e Portuguesa-RJ x Flamengo

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja a tabela dos jogos do Flamengo

MENGÃO EM CAMPO! O Flamengo é um dos times que mais gastou no mundo inteiro com reforços nesta janela de transferências. A principal razão é para conquistar títulos sob o comando do técnico Tite.

Neste ano o time ainda não sabe o que é perder, somando duas vitórias (Philadelphia Union e Audax) e um empate (Nova Iguaçu).

Nesta quinta-feira (25), o Mais Querido anunciou oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Matías Viña, que pertencia à Roma. O jogador já passou pelo Palmeiras, onde foi campeão da Libertadores.

Veja abaixo a tabela de jogos do Mengão:

27/01: Orlando City x Flamengo - 15h - Amistoso

27/01: Portuguesa-RJ x Flamengo - 18h10 - Campeonato Carioca

Flamengo 4 x 0 Audax - 17 de janeiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

- 17 de janeiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat Nova Iguaçu 1 x 1 Flamengo - 21 de janeiro - 18h10 - Band - Bandsports e Goat

- 21 de janeiro - 18h10 - Band - Bandsports e Goat Portuguesa x Flamengo - 27 de janeiro - 18h10 - Bandsports e Goat - Jogo na Arena das Dunas (RN)

Sampaio Corrêa x Flamengo - 31 de janeiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat - Jogo no Mangueirão (PA)

Vasco x Flamengo - - 4 de fevereiro - 19h - Sem transmissão até agora confirmada

Flamengo x Botafogo - 7 de fevereiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

Flamengo x Volta Redonda - 10 de fevereiro - 16h - Band e Goat - Complemento da terceira rodada

Bangu x Flamengo - 15 de fevereiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

Flamengo x Boavista - 20 de fevereiro - 21h30 - Band - Bandsports e Goat

Flamengo x Fluminense - 25 de fevereiro - horário a confirmar - transmissão a confirmar

Flamengo x Madureira - 2 ou 3 de março - horário a confirmar - transmissão a confirmar