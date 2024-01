Sport bate Maguary e assume vice-liderança do Pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sport venceu por 1x0 o Maguary, nesta quinta-feira (25), no estádio dos Aflitos. O duelo foi válido pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. O gol da vitória foi marcado pelo atacante Gustavo Coutinho, em uma lambança do goleiro Juliano, ainda no primeiro tempo.



Com o resultado, o Sport pulou para a vice-liderança do Estadual. Agora, o Leão tem nove pontos, um a menos que o líder Central e um a mais que o terceiro colocado Náutico.

O próximo jogo do Sport acontece na segunda-feira (29). Às 20h30, a bola rola contra o Afogados, na Ilha do Retiro.

Lambança no primeiro tempo

O jogo entre Maguary x Sport estava se encaminhado para acabar empatado por 0x0 no primeiro tempo. Até que, aos 35 minutos, o goleiro Juliano recebeu o recuo na entrada da grande área e demorou para chutar.

Sport foi o visitante do jogo contra o Maguary nos Aflitos - Jailton Jr/JC Imagem

Foi o tempo suficiente para o atacante Gustavo Coutinho aparecer e, de carrinho, travou o chute do arqueiro do Maguary. O lance acabou com a bola no fundo da rede para o Sport. Como diz o jargão do futebol, uma verdadeira "lambança".

No segundo tempo, o Sport até que buscou o segundo gol, mas não teve jeito. Já o Maguary esbarrou na limitação técnica e não conseguiu uma reagir. Placar final: 1x0 para o Leão.

Ficha do jogo - Maguary x Sport

Maguary

Juliano; Adson, Sandoval, Mateus Henrique e Rychelmy; Jonnathan Luis, Ratinho e Maycon; Felipe Sales, Hericles e Ruan.

Técnico: Sued Lima.

Sport

Caíque França; Lucas Ramón, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Ítalo, Lucas André e Fábio Mateus; Fabrício Dominguéz.

Técnico: Mariano Soso.

Local: estádio dos Aflitos, Recife-PE. Árbitro: Paulo Belence Alves dos Prazeres Filho. Assistentes: José Romão da Silva Neto e Matheus Valentim da Silva.