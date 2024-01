TJD-PE aceita pedido de Náutico, Santa Cruz e Sport e libera torcidas visitantes em clássicos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Tribunal de Justiça Desportiva de Pernambuco (TJD-PE) liberou a entrada de torcidas visitantes em clássicos no Estado após pedido feito em conjunto por Náutico, Santa Cruz e Sport.

A medida derrubou a decisão da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), que havia determinado apenas público mandante nos duelos entre o Trio de Ferro, com o argumento de evitar brigas. No clássico entre Sport e Santa Cruz, no último dia 20, várias brigas foram registradas na Região Metropolitana do Recife.

Detalhe que o clássico entre rubro-negros e tricolores era o primeiro com a liberação de torcidas visitantes já que no ano passado a medida da torcida única começou a valer.

Torcidas visitantes em clássicos liberadas

Confira abaixo um trecho do documento assinado pelo Auditor Pleno Berillo de Souza Albuquerque Júnior. A FPF-PE tem dois dias úteis para recorrer da decisão, caso seja esse o interesse.

Pelo exposto, com fulcro no art. 119 do CBJD, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos do o Ato Normativo nº 005/2024, de 22 de janeiro de 2024, da Federação Pernambucana de Futebol, determinando que a FPF autorize o acesso das torcidas visitantes nos jogos válidos pelo Campeonato Pernambucano A1 2024 a serem realizados entre SPORT CLUB DO RECIFE, SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE e CLUBE NÁUTICO CAPIBARIBE.

Intime-se, com urgência, a Federação Pernambucana de Futebol acerca do teor da presente decisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESPORTIVA DE PERNAMBUCO. Nos termos do art. 119, §2º do CBJD, intime-se a Federação Pernambucana de Futebol e a Douta Procuradoria para, no prazo comum de 02 (dois) dias, apresentarem, respectivamente, contrarrazões e parecer.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Vai ter torcida em Santa Cruz x Náutico?

No sábado (27), Santa Cruz e Náutico se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Pernambucano, às 16h30 (horário de Brasília). O jogo será no Arruda, que passou por vistoria e foi liberado.

O Arruda passou por nova vistoria da Polícia Militar para ser liberado e recebeu ok para a presença de torcedores no estádio.