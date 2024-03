Torcida do Sport enfrenta trânsito caótico para chegar na Arena Pernambuco, horas antes do início do clássico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sem a Ilha, clube vem jogando em São Lourenço da Mata, porém torcedores não estão felizes com o engarrafamento do percurso

Todos os caminhos levam a Arena? Na tarde deste sábado (16/03), Sport e Santa Cruz se enfrentam pelo segundo jogo da semifinal do Campeonato Pernambucano, desta vez, apenas com torcedores rubro-negros presentes no estádio. Porém, a torcida do Leão começou a demonstrar sua insatisfação com a dificuldade encontrada de chegar ao palco do jogo.

Em algumas postagens adicionadas em redes sociais, os torcedores do Sport, que decidiram seguir para a Arena mais cedo para não enfrentarem forte trânsito, relataram o enorme trânsito na BR-232, que estava totalmente engarrafada. A média de ida para a Arena beira 2h ou mais dependendo do local de partida, que começa ás 16h30.

Durante a transmissão ao vivo para a Rádio Jornal, o narrador do duelo, Alexandre Costa, informou sobre a dificuldade de chegar na Arena. Ele pontuou que demorou horas para chegar ao local, devido ao trajeto engarrafado.

"Transito muito complicado. Desde 11h da manhã já havia movimentação na Arena de Pernambuco. Saímos 13h10 da empresa e chegamos agora. Praticamente duas horas de viagem. Tivemos muita dificuldade. Há muita gente do lado de fora da arena. Não há mais espaço no estacionamento e há filas gigantescas de torcedores para assistir Sport x Santa Cruz pelo Pernambucano", comentou.

Em outro post no 'X', antigo Twitter, um torcedor idealiza que é melhor o clube pernambucano atuar como mandante em Maceió, segundo ele esse percurso é mais acessível do que se locomover até São Lourenço da Mata.

Vale ressaltar que o Sport está atuando na Arena, devido as obras que estão acontecendo na Ilha do Retiro, casa do Leão no Recife. Segundo atualização do clube, o retorno para o estádio deve acontece em agosto de 2024, ou seja, retornando apenas durante a Série B.