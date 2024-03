Apesar da torcida única, clássico entre Sport x Santa Cruz tem brigas e confusões nas ruas do Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Apesar de ter ocorrido com torcida única, o clássico entre Sport e Santa Cruz foi mais uma vez marcado registros de brigas e confusões nas ruas do Grande Recife. Cenas nas redes sociais apontaram uma série de relatos de confrontos entre torcedores e de corre-corre pelas ruas.

Em um dos relatos, foi possível ver um grupo de torcedores brigando com um outro, que estava no chão sendo espancado. O caso teria ocorrido em Setúbal, na Zona Sul do Recife. Em outro registro, foi possível ver atuação da polícia no que parecia ser a Abdias de Carvalho, uma das vias que dá acesso à BR, caminho chegar até a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Além disso, houve relatos de possíveis tiros no metrô.

Leia Também Organizada suspeita de ataque ao ônibus do Fortaleza exibe faixa no clássico Sport x Santa Cruz, na Arena

Lembrando que o Sport foi punido recentemente pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) com oito jogos sem torcida em competições da CBF por conta de um ataque da organizada do clube ao ônibus do Fortaleza, após jogo da Copa do Nordeste. Na ocasião, seis jogadores ficaram feridos. Nessa sexta-feira, a Polícia Civil prendeu preventivamente alguns suspeitos.

Para o jogo deste sábado, porém, a torcida estava liberada por ser uma competição estadual. Porém, foi com torcida única justamente por conta da violência. Em comum acordo, os presidentes dos clubes sinalizaram que os dois jogos das semifinais do Pernambucano seriam com torcida única. Foi assim no Arruda semana passada e foi assim neste sábado, na Arena de Pernambuco. Detalhe que o público neste sábado superou a marca de 45 mil torcedores.

A Polícia Militar de Pernambuco havia informado que 902 oficiais iriam estar de plantão para a partida. Por meio de nota, a PM comentou os relatos de briga.

Neste sábado (16), equipes policiais do 19º BPM foram empenhadas para averiguar atos de vandalismo praticados por um grupo de "torcedores" no bairro de Setúbal. Relatos indicavam o lançamento de pedras em ônibus e confrontos entre jovens de torcidas rivais.

Após receberem indicações de populares sobre a localização do grupo, o efetivo policial conseguiu localizá-lo. Onze jovens, incluindo dois menores de idade, tentaram fugir, correndo em uma viela, ao avistarem a viatura, resultando em um acompanhamento. Com o apoio de viaturas do GATI, os policiais conseguiram capturá-los. Na ocasião, foram realizados disparos para o alto para conter a fuga.

Paralelamente, uma viatura, ao tentar acompanhar o grupo, colidiu com outro veículo, sem deixar feridos. Um homem que estava próximo ao grupo foi agredido fisicamente e teve pertences roubados, sendo socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para uma unidade hospitalar e, assim que receber alta, será conduzida para a Ceplanc para possível reconhecimento dos suspeitos.

Todos os detidos, sem antecedentes criminais e com celulares regularizados, foram encaminhados à Ceplanc. Os dois menores de idade foram encaminhados à DPCA. E as investigações seguem a cargo da Polícia Civil.

Relato de engarrafamentos

Além da violência, o clássico de hoje também ficou marcado por outro problema, o de engarrafamentos nas ruas que dão acesso às BRs. Desde o começo da tarde, alguns torcedores relataram problemas de deslocamento. Já durante o jogo, era possível ver torcedores ainda entrando no estádio. Ao fim da partida, mais filas para deixar a Arena de Pernambuco. Em campo, o Sport venceu nos pênaltis o Santa Cruz.