Náutico: Paulo Sérgio repete gesto obsceno, é expulso e não enfrenta Sport no 1º jogo da final do Pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Náutico perdeu o atacante Paulo Sérgio para o primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano contra o Sport. Neste domingo, o Timbu venceu por 4x3 o Retrô nos pênaltis e avançou para a decisão do Estadual. No fim da partida, o camisa 9 do time alvirrubro repetiu o gesto obsceno em alusão à torcida uniformizada e recebeu o cartão vermelho novamente.

O lance foi flagrado pelo VAR, que estava sendo comandado pelo árbitro Gilberto Castro Júnior. Avisado, Rodrigo Pereira mostrou o cartão vermelho para o jogador do Náutico após o fim do jogo entre Retrô x Náutico, que acabou após decisão nos pênaltis.

Vale lembrar que Paulo Sérgio foi expulso nas quartas de final entre Náutico x Afogados após realizar o mesmo gesto obsceno, com os punhos cruzados e o dedo do meio levantado. Com o novo cartão vermelho, o atacante fica de fora do primeiro jogo da final do Pernambucano.

Náutico x Sport se enfrentam nos sábados 30 de abril e 6 de março. Como o Leão teve um melhor desempenho na primeira, realiza o segundo jogo como mandante. Assim, a primeira partida acontece nos Aflitos, enquanto o segundo embate será realizado na Arena de Pernambuco.