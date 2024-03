Náutico provoca Retrô e diretor detona: "Time pequeno, que chupa chupeta e toma mamadeira"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após a vitória do Náutico nos pênaltis, o diretor de futebol Eduardo Henriques detonou o Retrô. Em entrevista à Rádio Jornal, ele chamou o adversários das semifinais do Pernambucano de "time pequeno" e ainda disse que a Fênix "nasceu agora, chupa chupeta e toma mamadeira". No campo, o Timbu venceu por 4x3 e avançou para a final.



"Náutico é time grande. E aquele da camisa amarela, amarela. Time pequeno, que nasceu agora, que ainda chupa chupeta e toma mamadeira, é assim. Pra gente jogar mal e pisar. É time pequeno", afirmou o dirigente do Náutico.

"Dizem que camisa não pesa, mas camisa pesa. Estamos na final do campeonato. Temos que consertar nossos erros e melhorar. Agora, em time pequeno, a gente pisa e esfola", completou Eduardo Henriques.

Nas redes sociais, o Náutico também formalizou a provação. Em uma arte, com uma camisa amarela, provocou o Retrô e escreveu a frase: "Não entorta, não ressurge, só pipoca".

O desabafo do diretor do Náutico pode ser mais um capítulo de uma relação recente bastante conturbada com o Retrô. Dirigentes dos dois clubes já trocaram farpas ao vivo na Rádio Jornal e durante a semana o valor do preço dos ingressos para o jogo deste domingo foi um motivo de divergências entre as partes.