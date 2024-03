Náutico confirma punição a Paulo Sérgio após segunda expulsão por gesto obsceno

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Paulo Sérgio desfalca o Náutico no primeiro jogo da final do Pernambucano

O atacante Paulo Sérgio vai ser punido pelo Náutico após segunda expulsão por gesto obsceno. A informação foi confirmada pelo executivo de futebol Léo Franco em pronunciamento realizado nesta segunda-feira (18). O dirigente, porém, não explicou como será a sanção explicada no camisa 9 e classificou como um assunto "resolvido internamente".



"Aqui, no Náutico, temos normas que precisam ser cumpridas. Conversamos com o Paulo (Sérgio), ele está ciente no erro. Ele sabe que será sancionado por isso, os atletas sabem como o clube se dará nessas situações e já resolvemos tudo internamente", afirmou Léo Franco.

"Teve o gestor do Paulo, mas o que a gente questiona nesses jogos, são os critérios mesmo. Todas as faltas foram invertidas. O Paulo mesmo tomou um cartão amarelo, quando ele estava em uma discursão com o Patrick Allan", completou o dirigente.

Apesar de admitir o erro de Paulo Sérgio, o executivo de futebol do Náutico não escondeu que enxerga como um rigor muito alto a atitude da arbitragem de ter expulso o atacante. A justificativa dele é que durante o jogo também são proferidas palavras obscenas tão feias e erradas quanto o gesto feito pelo centroavante alvirrubro.

"Sobre o gesto, ele não é nem mais e nem menos diferente do palavreado que acontece durante o jogo entre jogadores e até mesmo o árbitro. Entendemos que houve um excesso, um rigor e, como o Patrick Allan já disse, a punição melhor poderia ser um amarelo", comentou Léo Franco.

"Ele não fez um gesto na intenção de ofender. O que as regras e regulamentos normalmente prezam é pelo incentivo a violência. E é inadmissível que o Paulo fez algo nesse sentido. Foi um momento de desabafo, de extravasar. Mas, enfim, foi um gesto que se repetiu", acrescentou o executivo de futebol.

Léo Franco revelou ainda que Paulo Sérgio se desculpou com a comissão técnica e elenco na reapresentação desta segunda-feira (18). A primeira vez que o atacante realizou o gesto obsceno foi nas quartas de final do Pernambucano contra o Afogados após marcar o gol.

O executivo também confirmou as contratações do volante Sousa, os meias Gustavo Maia e Thiago Lopes, e o atacante Cléo Silva. Esse último e Sousa já estão no Recife e iniciaram os trabalhos no Náutico.

Antes das finais do Pernambucano, o Náutico enfrenta o Sport, nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste.