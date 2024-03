Ceará vence o Fortaleza e mantém viva a briga pela classificação na Copa do Nordeste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Deu Ceará no Clássico-Rei desta quarta-feira (20), pela sexta rodada da Copa do Nordeste. Com gol de Raí Ramos, o Vovô bateu o Leão do Pici por 1x0, na Arena Castelão, na capital cearense, perante um público total de 39.492 torcedores. O gol foi marcado aos 21 minutos do segundo tempo, mantendo vivo o Ceará na disputa por uma vaga na próxima fase da Copa dos Clássicos.

Isso porque com os três pontos somados hoje, o alvinegro chegou aos nove pontos, indo para a quarta posição do Grupo B de maneira provisória. O Ceará contou com uma combinação de resultados, já que o Vitória perdeu para o Bahia na noite dos clássicos na Copa do Nordeste. Ainda assim, precisa secar Maranhão e Botafogo-PB, que jogam contra Itabaiana e Treze, respectivamente, nesta quinta-feira (21), fora de casa.

O Fortaleza, por outro lado, apesar da derrota, segue estável na competição. O Tricolor é o segundo no Grupo A, com oito pontos, a sete do Bahia, líder isolado com 15.

Para seguir vivo, o Ceará precisa seguir somando pontos. Na próxima rodada, encara o Treze, fora de casa. Já o Fortaleza recebe o Vitória e pode garantir a classificação a depender da combinação de resultados.

O jogo

O Fortaleza tentou impor mais ímpeto no começo do clássico e teve melhores chances. O Ceará sofria pressão e ainda perdeu Aylon, lesionado, para a entrada de Facundo Castro. Guilherme Castilho também saiu com dores, e Lucas Mugni foi a campo. O Fortaleza também sofreu com a bruxa da lesão e ficou sem Tinga, que saiu com dores. Apesar do começo enérgico do Leão do Pici, o primeiro tempo foi fraco, sem muitas emoções.

As equipe até tentaram algo diferente, mas o jogo seguia amarrado. Contudo, diferente do primeiro tempo, o gol saiu. Após cobrança de escanteio, o mesmo Raí acertou um chutaço e fez: 1 a 0. Lucero recebeu sozinho, chutou, e Richard salvou. Moisés ainda perdeu um gol inacreditável. No fim, Marinho cobrou falta bem demais, e Richard garantiu o 1 a 0.