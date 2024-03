Robinho vai ser preso no Brasil? STJ bate martelo mas defesa tenta última cartada

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) emitiu uma decisão crucial, confirmando a condenação do jogador de futebol Robinho por estupro em grupo na Itália. Após a formação de uma Corte Especial, a maioria dos ministros (9 a 2) votou a favor da confirmação da condenação, o que significa que o atleta será obrigado a cumprir sua pena de 9 anos de prisão no Brasil, com execução imediata.

A defesa do jogador, por outro lado, vai pedir um habeas corpus para evitar a prisão imediata de Robinho. Segundo o ge, além do habeas corpus, o advogado de Robinho entrará com um embargo de declaração no STJ, contestando pontos do acórdão, e depois um recurso extraordinário no STF.

"Robinho está à disposição da Justiça. Se chegar lá um oficial de Justiça, ele vai acompanhar. Ele não vai se opor à Justiça", ressaltou José Eduardo Rangel de Alckmin, advogado de Robinho.

Maioria no STJ

O relator do caso, Francisco Falcão, destacou que não há margem para um novo julgamento, enfatizando que todo o procedimento legal ocorreu na Itália.

Apesar dos votos discordantes dos ministros Raul Araújo e Benedito Gonçalves, a maioria dos ministros, incluindo Isabel Gallotti, Ricardo Villas Bôas, Sebastião Reis e Nancy Andrighi, seguiram o relator e confirmaram a condenação.

Com a decisão, a prisão de Robinho é iminente, já que a corte também determinou o cumprimento imediato da pena. Assim que a jurisdição do STJ for finalizada, a execução da pena será iniciada.

Principais Pontos da Decisão: