Sport entra com recurso no STJD para tentar reduzir pena do caso do ataque ao ônibus do Fortaleza

O Sport entrou com o recurso contra a pena imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) pelo ataque contra o ônibus do Fortaleza no Recife. O pedido foi oficializado, nessa terça-feira (19), na Segunda Comissão Disciplinar, e ainda não tem prazo para ser julgado pelo pleno do órgão. A matéria ainda será encaminhada ao presidente do pleno, que vai distribuir para um relator.

O clube rubro-negro tenta a redução da pena de oito jogos como mandante de portões fechado, e sem ingressos de visitante nesse período, além da multa de R$ 80 mil, ou até a extinção total da punição.

"Ingressamos com um recurso na noite de ontem, pedindo um efeito suspensivo e a diminuição ou revisão total da pena", afirmou o vice-presidente jurídico do Sport, Rodrigo Guedes, em entrevista ao Blog do Torcedor.

Inicialmente, o STJD vai avaliar um pedido de efeito suspensivo para o Sport realizar jogos de portões aberto até o julgamento do mérito no pleno do tribunal.

Entre os argumentos do Sport, as prisões realizadas pela Polícia Civil dos quatro suspeitos do ataque ao ônibus do Fortaleza. Inclusive, esse é um dos quesitos previstos no Código Brasileira de Justiça Desportiva (CBJD) para uma possível redução de pena.

"A comprovação da identificação e detenção dos autores da desordem, invasão ou lançamento de objetos, com apresentação à autoridade policial competente e registro de boletim de ocorrência contemporâneo ao evento, exime a entidade de responsabilidade, sendo também admissíveis outros meios de prova suficientes para demonstrar a inexistência de responsabilidade", diz o artigo 213, do CBJD.

Até o momento, o Sport já cumpriu dois jogos sem torcida - contra o Murici, na Copa do Brasil, e contra o Náutico, pela Copa do Nordeste.