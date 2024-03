Sport solicita retorno do zagueiro Chico, emprestado ao Novorizontino

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Cria da base do Sport, Chico foi emprestado no começo desta temporada

O Sport solicitou o retorno do zagueiro Chico. Ele foi emprestado no início da temporada para o Novorizontino e possui contrato com o time rubro-negro até o fim do ano de 2025. O time paulista, que é comandada pelo técnico Eduardo Baptista, ex-Leão, está nas semifinais do Campeonato Paulista. Nesse domingo, por sinal, eliminou o São Paulo nos pênaltis no Morumbi.



O retorno de Chico ao Sport se deve ao fato da escassez de peças na zaga. O técnico Mariano Soso conta apenas com Alisson Cassiano e Luciano Castan.

Sabino acertou a rescisão recentemente, Renzo sofreu grave lesão no joelho e Rafael Thyere tem sofrido com consecutivas lesões musculares. Dentro desse cenário, Chico deve chegar em abril para brigar por uma vaga no time titular do Sport.

A informação do retorno de foi divulgada inicialmente pelo GE, em contato com Guilherme Falcão, membro do comitê gestor de futebol do Sport.

Histórico de Chico no Sport

Chico é cria da base do Sport. Em 2019, ele foi projetado ao time profissional, onde ficou à disposição até a temporada passada. Porém, o zagueiro não conseguiu engrenar uma sequência positiva. No Novorizontino, tem se destacado sob o comando de Eduardo Baptista.

Próximo jogo do Sport

Após conquistar a classificação para a final do Pernambucano, o Sport vira a chave e foca na Copa do Nordeste. De portões fechados, o Leão recebe o Náutico, nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Arena de Pernambuco, em jogo válido pela 6ª rodada da Copa do Nordeste.