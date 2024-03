Classificação da Copa do Nordeste atualizada: Náutico acaba rodada no G-4 e Sport perde liderança

Dois jogos concluíram a 6ª rodada da Copa do Nordeste. Foram eles: Treze 0x0 Botafogo-PB e Itabaiana 3x4 Maranhão. Com os resultados, o Náutico permaneceu na quarta colocação, dentro do G-4 do Grupo B, com seis pontos. Já o Sport perdeu a liderança, nessa quarta, com a vitória do CRB sobre a Juazeirense.



Faltam duas rodadas para o fim da primeira fase. O Náutico pega o CRB, em casa, e o América-RN, longe dos Aflitos. O Sport visita o ABC e encerra a etapa diante da Juazeirense, na Arena de Pernambuco.

Veja a classificação atualizada da Copa do Nordeste

Grupo A

Standings provided by Sofascore

Grupo B