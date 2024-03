Recife vai receber finais da Superliga Masculina e Feminina de Vôlei

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Recife vai receber mais dois grandes eventos de vôlei. Nos dias 21 e 28 de abril, a capital pernambucana será também a capital da Superliga Feminina e Masculina, com jogos disputados no Geraldão, na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

O anúncio oficial das duas decisões aconteceu nesta quinta-feira (21), com a presença do prefeito João Campos e do presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Radamés Lattari, no edifício-sede da Prefeitura do Recife. As informações sobre ingressos serão divulgadas nos próximos dias. Com as respectivas competições ainda em andamento, os finalistas devem ser conhecidos na primeira quinzena de abril.

“A cidade receber um evento é muito bom, mas uma agenda permanente de grandes eventos esportivos possibilita a consolidação do Recife no mapa esportivo do Brasil e do mundo”, disse João Campos. O prefeito, por sinal, pontuou sobre o caso de preconceito ocorrido na cidade, durante passagem do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, quando um jogador foi vítima de homofobia por parte da torcida. Campos destacou que novos casos serão punidos.

“O esporte tem a capacidade de juntar e trazer o melhor das pessoas e, com isso, reafirmo que no Recife não há espaço para o preconceito e qualquer manifestação preconceituosa irá enfrentar não apenas o nosso repúdio, mas a mão rígida e firme da lei”, afirmou.



Além da etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia BET7K 2024 e do Beach Pro Tour Challenge – que começou nesta quinta (21) e segue até o dia 24, domingo, o Recife também já foi sede, em 2023, dos Sul-Americanos de Vôlei masculino e o feminino, e da Supercopa Masculina de Vôlei, em 2022. Na época, o confronto envolveu os campeões da Superliga, o Sada Cruzeiro, e da Copa do Brasil, o Itambé Minas.

“Durante os últimos 15 dias o Recife tem sido a capital mundial do Vôlei de Praia e vai se consolidar ainda mais em abril, com as finais da Superliga Feminina e Masculina. Quando realizamos a primeira Supercopa aqui, todas as equipes vieram agradecer o ginásio e o público maravilhoso, quando fizemos o Sulamericano foi apenas uma reafirmação disso e não tenho dúvida que em abril sairemos mais uma vez felizes e com o desejo de retornar”, comemorou o presidente da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV), Radamés Lattari.

Treino aberto para alunos de projetos sociais

Alunos das escolinhas e dos projetos sociais de voleibol do Recife poderão assistir ao treinamento dos finalistas da Superliga, em datas e horários a serem confirmados. Parte do material utilizado na competição, como bolas, ficarão como doação para a Secretaria de Esportes do Recife.