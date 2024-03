Daniel Alves saiu da prisão? Saiba se o pai de Neymar pagou a fiança de mais de R$ 5 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Tribunal de Justiça de Barcelona atendeu ao pedido da defesa de Daniel Alves pela liberdade provisória, enquanto os recursos da condenação por agressão sexual são julgados.

A saída da prisão seria mediante pagamento de fiança estimada em 1 milhão de euros (cerca de R$ 5,45 milhões). O jogador tem patrimônio avaliado em R$ 324 milhões.

No entanto, o lateral teve parte do dinheiro bloqueado devido a uma disputa judicial no Brasil com a ex-esposa, Dinorah Santana, referente à pensão alimentícia dos dois filhos.



Por isso, Daniel Alves pediu novamente ajuda a família de Neymar para depositar o valor e conseguir aguardar em liberdade a decisão final do órgão espanhol. Isso foi feito?

DANIEL ALVES SAIU DA CADEIA?

O pai de Neymar confirmou que pagou R$ 801 mil. Esse valor ajudou a diminuir a pena, que ficou de quatro anos e meio, apesar da denunciante não teria aceitado o valor.

Em relação à fiança, ele negou o pagamento. "Estão especulando e tentando associar o meu nome e do meu filho a um assunto que hoje não nos compete mais", publicou no Instagram.

O prazo encerra todos os dias, exceto sábado e domingo, às 11h (horário de Brasília), segundo o jornal La Vanguardia. Portanto, Daniel Alves não saiu da cadeia. Ele segue preso de forma preventiva.

RELEMBRE O CASO DANIEL ALVES

Em julgamento que durou três dias, foi condenado a 4 anos e 6 meses de prisão por agressão sexual. Na sessão, ele negou o estupro e disse que a relação foi consensual.



No total, 28 testemunhas foram convocadas para prestar depoimentos. A mãe do ex-jogador também participou do julgamento. O judiciário decidiu as seguintes punições: