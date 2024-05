Classificação Série A atualizada: Galo sobe na tabela após vitória neste sábado (27); confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Série A do Campeonato Brasileiro já está a todo vapor. Após partidas válidas pela 4ª rodada, neste sábado (27), mais mudanças aconteceram na tabela de classificação. Vale lembrar que oito jogos ainda serão realizados entre este domingo (28) e a segunda-feira (29).

O principal destaque deste sábado foi a goleada do Criciúma aplicada diante do Vasco da Gama. O Tigre bateu o Cruzmaltino por 4 a 0, com gols de Fellipe Mateus - duas vezes -, Yannick Bolasie e Higor Meritão. A equipe catarinense somou seu 5º ponto na tabela, enquanto o Vasco segue com três.

Após a partida, o técnico Ramon Díaz teve sua demissão comunicada pelo Cruzmaltino. Filho e assistente técnico de Ramon, Emiliano Díaz também se despediu do clube.

Já o Atlético-MG, que vem vivendo grande momento na temporada, venceu o Cuiabá por 3 a 0, fora de casa. Eduardo Vargas, Gustavo Scarpa e Paulinho - de pênalti - foram os autores dos gols do Galo, que subiu para a parte de cima da tabela.

A noite se encerra com o duelo entre Grêmio e Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador-BA. Confira abaixo a classificação atualizada da Série A do Campeonato Brasileiro.