Náutico: Mazola Júnior exalta união do elenco após vitória sobre ABC pela Série C

Náutico quebrou jejum de vitórias e quer emplacar sequência positiva na Série C do Campeonato Brasileiro

O técnico Mazola Júnior não escondeu a satisfação pela vitória do Náutico sobre o ABC na última rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva, ele valorizou os três pontos e ressaltou a união do elenco em prol da primeira vitória na busca pelo acesso. O Timbu vinha de oito jogos sem sentir o sabor do triunfo.

"O mais importante foi a vitória, não adianta a gente fugir dessa situação. A vitória foi o mais importante de tudo. Jogadores compraram a ideia. Falei pra eles antes do jogo, eu estou vendo que vocês compraram a ideia. Eu também comprei", afirmou Mazola.

"Mas, se a gente não ganhar, não vai adiantar nada. Vai continuar a mesma história de oito jogos sem ganhar, a mesma história que perdemos dois pontos em casa", completou.

Apesar de valorizar a vitória, Mazola Júnior fez questão de manter "os pés no chão". Ele pontuou que o Náutico ainda apresenta melhorar para seguir forte na busca pela classificação na Série C.

"Independente da gente não ter feito um grande jogo, na minha opinião, erramos muito passe, transição, mas os encaixes foram perfeitos na marcação. Jogando bem ou não, quebramos a negatividade", disse.

"Queria agradecer a presença do torcedor, que é o que vai decidir nosso acesso. Se nós conseguirmos demonstrar ao torcedor o que queremos, eles vão abraçar esse time", acrescentou.

O próximo jogo do Náutico acontece no sábado (4). Às 17h, o Alvirrubro recebe o Ypiranga, nos Aflitos, em jogo válido pela 3ª rodada da Terceira Divisão do Campeonato Brasileiro. Por causa de uma briga de membros de uma uniformizado no ano passado, apenas mulheres e PcD's poderão assistir ao embate no estádio.