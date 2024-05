Bia Haddad assusta número um do mundo, mas cai em Madrid

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A brasileira Bia Haddad Maia, atual número 14 do mundo, até assustou a número um do mundo, a polonesa Iga Swiatek, nas quartas de final do WTA 1000 de Madrid, um dos torneios mais importantes do mundo. Ela chegou a vencer o primeiro set, mas tomou a virada, sendo eliminada do torneio.

Leia Também Pernambucano entra para história do Estado com vice-campeonato em torneio internacional de tênis

O jogo ocorreu na manhã desta terça-feira (30), na quadra central do torneio, a Manolo Santana. Com a derrota, o retrospecto do embate entre as duas está 3x1 para Iga, que está classificada para as semifinais do WTA 1000 de Madrid.

Como foi a partida?

Bia lutou muito durante a partida e demonstrou em vários momentos poder de reação. No primeiro set começou oscilando e chegou a ficar em desvantagem de 4x1, mas foi buscar o jogo e virou para 6x4, ganhando o primeiro set. Iga não havia perdido sets no torneio.

A partir do segundo set, contudo, a história ficou um pouco diferente. Iga tirou um tempo para ir ao banheiro no intervalo e voltou outra tenista, mais precisa e agressiva. Logo de cara, aplicou 6-0 no segundo set.

O terceiro começou dando a impressão que Iga iria atropelar, mas Bia demonstrou algum poder de reação novamente, chegando a quebrar Iga. Contudo, a número um do mundo se impôs e fechou o jogo.

Ranking de Bia Haddad

Apesar do resultado, Bia Haddad deve ganhar uma posição no ranking, indo para o número 13 do mundo. Iga segue como número um.