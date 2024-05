NBA Playoffs: veja quais times já estão classificados para as semifinais de conferência

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Aos poucos são definidos os times que avançam para a segunda rodada dos playoffs da NBA 2023/24! De 16 times que entraram para a disputa do mata-mata, quatro de cada lado (oito ao todo) avançam para as semifinais de conferência.

Das oito séries da primeira rodada, três já se encerraram e definiram os sobreviventes da competição. Os duelos funcionam com séries de melhor de 7, ou seja, o primeiro time que conquistar quatro vitórias avança na disputa.

Por enquanto, conhecemos apenas três semifinalistas da Conferência Oeste, faltando um para completar o primeiro lado das semifinais. Do lado Leste, ainda não foi encerrada nenhuma série.

Quem já avançou para as semifinais de conferência da NBA 2023/24

Oklahoma City Thunder

De forma invicta, o Oklahoma City Thunder eliminou o New Orleans Pelicans no primeiro round com série de 4 - 0.

Agora, aguarda quem leva a melhor entre o Los Angeles Clippers e Dallas Mavericks para conhecer seu adversário das semifinais.

Minnesota Timberwolves

Assim como o Thunder, o Minnesota Timberwolves varreu o Phoenix Suns dos playoffs com série invicta de 4 - 0.

Seu adversário das semifinais será o atual campeão da liga Denver Nuggets.

Denver Nuggets

Eliminando mais uma vez o Los Angeles Lakers, o atual campeão Denver Nuggets avança após série de 4 - 1.

Quase como uma repetição da temporada passada, a diferença é que os Lakers não saem varridos desta vez. Na temporada 2022/23, o time de LeBron James sofreu dura eliminação por série de 4 a 0 diante também da franquia liderada por Nikola Jokic.