Santa Cruz ainda busca emprestar quatro atletas do elenco em 2024; confira

Sem calendário para o restante da temporada 2024, o Santa Cruz permanece buscando destino para emprestar atletas que possuem contrato vigente com o clube, visando dar ritmo enquanto não inicia sua pré-temporada, que deve ocorrer apenas em novembro.

Segundo informações do repórter da Rádio Jornal, Igor Moura, o tricolor permanece tentando encontrar destino para quatro atletas, entre eles o volante Henrique Lordelo, ex-São Bernardo, que chegou no início da temporada atuando em apenas sete jogos e possui contrato até o fim de 2024. Caso consiga encontrar uma equipe para o atleta, o Santa Cruz deve aumentar seu vínculo até o fim do Campeonato Pernambucano de 2025.

Quem também podem estar saindo momentaneamente do Arruda são os atletas da base Carlos Henrique e Ruan, que possuem um contrato maior com o Santa Cruz, precisando pegar mais experiência para atuar na equipe no próximo ano.

Atletas já emprestados

Visando ter uma base para a temporada 2025, o Santa Cruz permaneceu com importantes nomes para compor o elenco, mas devido a falta de jogos do time profissional conseguiu emprestar os atletas, que deverão retornar ao clube após a finalização de cada competição que a equipe estiver disputando e iniciando de imediato a pré-temporada da equipe.

Vale ressaltar que o técnico Itamar Schüller assinou contrato com o Retrô para disputar a Série D pela equipe de Camaragibe e deve retornar ao comando do tricolor ao fim da competição.

Sendo eles:

Matheus Melo , para disputar a Série B pelo Amazonas;

, para disputar a Série B pelo Amazonas; Gilvan, que irá jogar a Série D com o Sergipe;

Lucas Siqueira, para jogar a Série C com o Botafogo-PB;

Italo Mello, que disputará a Série D com o Crac-GO;

Rokenedy, para disputar a Série D pelo Fluminense-PI; e

Felipe Cardoso, que irá atuar pelo Metropolitano-SC na segunda divisão do Campeonato Catarinense.

Próximo jogo do time Sub-20



O Santa Cruz retorna a campo no próximo domingo (05/05), para encarar o Náutico no Estádio do Arruda, no Recife. A partida que iniciará às 15h (Horário de Brasília), será válida pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano da categoria.

Caso vença o confronto contra o Timbu, os garotos tricolores assumem a liderança do Grupo A do estadual com um jogo a menos.

