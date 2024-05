Sport: Ibrahimovic posa para foto ao lado da camisa do Leão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Ídolo da Suécia e também do Milan, o ex-atacante Ibrahimovic pousou para foto com a camisa do Sport. O registro foi divulgado pelo próprio clube rubro-negro, nesta terça-feira (30), por meio da conta oficial no Instagram.



Nos comentários da postagem, os torcedores leoninos foram à loucura. Entre os comentários, concorrência com os atacantes do atual elenco do Sport e exaltação do manto.

"Bem-vindo ao maior do Nordeste", apontou uma torcedora. "Todo mundo é Sport", completou outra.

Recentemente, outra personalidade agitou as redes sociais com a camisa do Sport. Trata-se do filho do cantor Snoop Dog.

Veja Ibrahimovic ao lado da camisa do Sport