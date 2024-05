Série B: Jogo do Sport contra Coritiba tem horário alterado pela CBF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A CBF oficializou uma mudança de horário na partida entre Sport e Coritiba pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Antes prevista para as 20h30, a partida que acontecerá no estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR, foi remarcada para as 21h30 (horário de Brasília).

A alteração foi requisitada pelo Grupo Globo, responsável pela transmissão da Segunda Divisão do futebol brasileiro, para ajustar o jogo em sua programação. A mudança nesta segunda-feira (29), no site oficial da CBF.

O duelo desta sexta é importante para o Sport tentar chegar na liderança da Série B. O Leão soma seis pontos em dois jogos e é o vice-líder. O Coritiba ocupa a sétima posição, com quatro pontos conquistados.

Copa do Brasil em foco

Antes do confronto diante do Coritiba, o Sport tem duelo decisivo pela 3ª fase da Copa do Brasil, diante do Atlético-MG. O jogo de ida acontece nesta terça-feira (30), na Arena MRV, a partir das 21h30 (de Brasília), em Belo Horizonte-MG.