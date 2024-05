Árbitro relata na súmula confusão na torcida do Sport e clube pode ser penalizado novamente pelo STJD

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Procuradoria da entidade confirma que irá analisar conduta das torcidas e caso pode ir a julgamento com base no artigo 213 do CBJD

O árbitro Bruno Mota Correia, que apitou o jogo de ida da Copa do Brasil entre Atlético Mineiro e Sport, relatou na súmula que precisou paralisar a partida devido a um princípio de confusão ocorrido no setor da torcida do time pernambucano. A Procuradoria do Supremo Tribunal de Justiça Desportiva irá analisar a conduta das torcidas e pode denunciar os clubes.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o incidente que ocorreu na Arena MRV, em Belo Horizonte, foi motivado pela invasão de um torcedor atleticano no lado da torcida rubro-negra.

"Aos 24 minutos do segundo tempo a partida foi paralisada devido ao gás de pimenta, que foi utilizado para controlar um princípio de confusão na arquibancada entre a torcida do Sport com o policiamento e impactou no andamento do jogo para os jogadores e equipe de arbitragem", relatou o árbitro.

De acordo com o GE, que entrou em contato com o procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, o caso será analisado para uma possível punição.

"A confusão constou na súmula e a procuradoria vai analisar a conduta das duas torcidas. O artigo 213 do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) trata da desordem na praça do desporto", deixou claro o procurador-geral.

O artigo citado fala sobre "deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir: desordens em sua praça de desporto". Em casos assim, os clubes podem ser multados no valor entre R$ 100 a 100 mil reais, além de sofrer perda de um a dez mandos de campos.

A confusão ocorreu logo após o gol de Guilherme Arana, o segundo do Atlético-MG sobre o Sport. Segundo Bruno Mota Correia, o fato destacado, precisou paralisar a partida por cerca de dois minutos, reiniciando depois.

Ao fim do jogo, a Polícia Militar explicou que a confusão foi motivada por um torcedor atleticano que se infiltrou na torcida rubro-negra para roubar uma bandeira de uma torcida organizada do clube, sendo descoberto e iniciando o tumulto nas arquibancadas. A PM precisou agir com uso de spray de pimenta, confirmando a seguir que o homem conseguiu fugir.

De acordo com a assessoria da Arena MRV, os banheiros do setor de visitantes foram depredados, informando que ainda não foi contabilizado o valor dos danos feitos pela torcida do Sport.

Vale ressaltar que o Sport já foi punido pelo STJD este ano, após uma torcida organizada do clube atentar contra o ônibus da equipe do Fortaleza, em um jogo válido pela Copa do Nordeste. Na ocasião, o clube foi penalizado com oito jogos sem torcida, além do pagamento de uma multa de 80 mil reais. O Leão recorreu da decisão, reduzindo para quatro partidas.

