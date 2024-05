Sport retorna aos tribunais novamente pelo título de 87; entenda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Mais um capítulo da novela envolvendo o título do Campeonato Brasileiro de 1987, entre Sport e Flamengo, porém desta vez com um novo personagem: o São Paulo. O Supremo Tribunal Federal (STF), irá julgar entre 10 e 17 de maio, quem é o campeão da competição naquele ano e o verdadeiro dono da Taça das Bolinhas, troféu que pertence ao Tricolor Paulista.

Veja também: Avaliação do jogo do Sport contra o Atlético-MG pela Copa do Brasil.

Segundo o portal Metrópoles, o julgamento acontecerá de forma virtual pela 2ª Turma, tendo a presença para a votação dos ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Nunes Marques e André Mendonça. Independente de qual será o resultado, é provável que algum dos lados peça recurso, levando o caso para o plenário.

Por decisão de Toffoli, o título de 87 pertence do Sport, assim como o taça é do São Paulo, afirmações que o Flamengo pleiteia.

“Declarou de forma inconteste o Sport Clube Recife como o único e legítimo campeão do torneio brasileiro de futebol de 1987”, deixou claro o ministro.

Vale ressaltar que seja qual for a decisão, o título de 87 pertence ao Sport, que é campeã já transitada e julgada na justiça comum. Assim, o rubro-negro carioca deseja ser considerado vencedor da edição em conjunto com o time pernambucano, sendo assim o primeiro time vencer o campeonato nacional cinco vezes.



Caso vença, o Flamengo deve dividir o título de campeão com o Leão, além de ter o direito de ficar com o troféu que atualmente está no museu do São Paulo.

SANTA CRUZ: Rival do Tricolor, Sport vai usar ou não o Arruda? Entenda