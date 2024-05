Náutico vê aumento do déficit e passivo passa de R$ 258 milhões; veja detalhes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Náutico divulgou, de maneira preliminar, o balanço patrimonial do clube no ano de 2023. Os números não diferem muito de 2022. Contudo, chama a atenção um avanço do déficit, que ficou na casa de R$ 6 milhões no ano passado.

Passivo avança e dívidas de curto prazo também

No que diz respeito ao passivo do clube, houve um pequeno avanço, saindo de R$ 252 milhões em 2022 para mais de R$ 258 milhões em 2023. Boa parte desse avanço ocorreu nas dívidas de curto prazo (até um ano), o chamado passivo circulante. Esse dado saiu de R$ 20 milhões para R$ 27 milhões.

Menos receitas em 2023

O Náutico também teve menos receitas em 2023, mesmo tendo chegado até a terceira fase da Copa do Brasil e tendo se classificado para a fase de mata-mata da Copa do Nordeste. A receita caiu de R$ 26 milhões em 2022 para aproximadamente R$ 22 milhões em 2023.

Nem mesmo a pequena redução de despesas impediu o déficit no fim do ano. O Náutico "gastou" menos - R$ 29 milhões em 2022 contra R$ 28 milhões em 2023 -, mas encerrou a temporada com déficit de mais de R$ 6,2 milhões. O déficit em 2022 foi de R$ 2,9 milhões.

O torcedor pode conferir mais detalhes do balanço patrimonial do Náutico no site oficial do clube.

Náutico pode ter desfalques na Série C