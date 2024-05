CBF adia jogos de times gaúchos e altera data de Náutico x Ypiranga pela Série C

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou todos os jogos dos times gaúchos em todas as divisões nacionais até a próxima segunda-feira (6). A justificativa é a condição climática do Sul do país, que tem sofrido com as fortes chuvas. Assim, mudou a data do jogo entre Náutico x Ypiranga, que seria no próximo sábado (4), em jogo válido pela 3ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.



"Considerando os eventos climáticas extraordinários ocorridos em todo o Estado do Rio Grande do Sul no últimos dias, com volumes pluviométricos históricos, causando alagamentos e bloqueios de estradas que impedem o deslocamento seguro de delegações e equipes de arbitragem para partidas dentro e fora do estado, e que estão afetando gravemente a população local", afirmou a CBF, em comunicado.

A entidade máxima do futebol brasileiro ainda informou que recebeu uma solicitação do governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, pedindo o adiamento dos jogos e informando que não tinha condições de oferecer a segurança para receber os jogos, além de deslocamento dos profissionais no Estado.

A CBF ainda não informou a nova data do jogo entre Náutico x Ypiranga. Na Série C, o embate entre São José e Volta Redonda também foi adiado.

Em nota, o Timbu confirmou o adiamento do jogo contra o time de Erechim e também prestou solidariedade ao povo gaúcho.

"Informamos que a partida ainda não possui uma nova data, a ser definida pela própria CBF. Aproveitamos para expressar nossa solidariedade ao povo gaúcho diante das perdas materiais e, principalmente, de vidas nos últimos dias", comunicou o clube alvirrubro, que tinha ganho o reforço do atacante Bruno Mezenga para a partida.

Sem a confirmação da data do jogo contra o Ypiranga, o Náutico só volta a jogar no próximo dia 12 de maio (domingo). Às 16h30, o Timbu visita a Ferroviária. Vale lembrar que a última partida foi a vitória sobre o ABC no dia 27 de abril.