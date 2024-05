Santa Cruz encaminha renovação com prata da casa Ruan Robert para 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

De olho na próxima temporada, o Santa Cruz já iniciou as conversas com alguns jogadores que estiveram no elenco para terem seu vínculo estendido visando a pré-temporada que deve iniciar em novembro. Quem teve sua renovação confirmada foi o zagueiro Ruan Robert, que permanecerá no Arruda até o fim de 2025.

Segundo informações do GE, a jovem promessa coral possui contrato fixado até dezembro de 2024, contudo foi procurado pela diretoria coral e em conversa junto ao seu staff, chegaram a um acordo para aumentar seu vínculo por mais uma temporada, faltando acertar apenas alguns detalhes para que a negociação seja oficializada.

Com mudança, Ruan será o segundo zagueiro confirmado no elenco coral, podendo fazer dupla com Ítalo Melo, que foi emprestado pelo Santa Cruz, para o Crac-GO, que disputa a quarta divisão do Campeonato Brasileiro.

Atuando pelo profissional do Santa Cruz, o zagueiro esteve presente apenas em um jogo na temporada, quando entrou no segundo tempo da partida de volta da semifinal contra o Sport, substituindo o veterano Rafael Pereira. No dia, Ruan atuou um pouco mais de 40 minutos.

Além dos defensores, o Santa Cruz já renovou com o goleiro Rokenedy, os meias Lucas Bessa, Lucas Siqueira, Matheus Melo e Felipe Cardoso, além do centroavante Gilvan. O clube ainda busca um pré-contrato com o lateral-direito, Toty, porém não foi confirmado nenhuma acordo entre as partes.

