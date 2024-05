Sport: Com superávit milionário, Leão aumenta gastos com futebol em 2023

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Sport divulgou nesta terça-feira (30) seu balanço financeiro do ano de 2023, revelando um superávit de aproximadamente R$ 72 milhões. Apesar do saldo positivo, o clube apontou gastos maiores no futebol em relação a 2022.

O documento revelou que o investimento saltou de R$ 40 milhões em 2022 para R$ 77 milhões em 2023. Apesar do aumento, o Sport ainda conseguiu manter o superávit, principalmente devido à receita da Liga Forte União - que girou em torno dos R$ 130 milhões.

Investimentos em jogadores e reforma da Ilha do Retiro:

Essa receita robusta possibilitou ao Sport investir em reforços para a temporada 2024, como Gustavo Coutinho, Romarinho e Barletta. Além disso, parte do dinheiro também está sendo utilizado na reforma da Ilha do Retiro, que segue em andamento e tem previsão de término para julho deste ano.

Superávit histórico

Esse resultado positivo, apresentado no balanço financeiro, representa um marco importante para o clube, que não tinha superávit desde 2012, na gestão de Gustavo Dubeux. Em 2022, o Sport havia registrado um déficit superior a R$ 17 milhões.

Liga Forte União impulsiona as contas:

Um dos principais fatores para o superávit do Sport foi a receita proveniente da Liga Forte União, da qual o clube pernambucano faz parte. Em 2023, a Liga aportou mais de R$ 130 milhões no Leão, um valor que já havia sido incorporado ao balanço do ano passado. O Sport ainda tem R$ 98 milhões a receber da Liga em 2024, e R$ 32 milhões já foram recebidos em 2023.

Avanço nas receitas de sócios:

Outro ponto positivo do balanço foi o aumento da contribuição de associados, que saltou de R$ 4 milhões para R$ 12 milhões em 2023. Esse crescimento demonstra o engajamento da torcida com o clube e a importância da receita de sócios para a sustentabilidade financeira do Sport.

Passivo cresce, mas dívida de curto prazo é reduzida



O passivo do Sport subiu para R$ 276 milhões (contra R$ 271 milhões em 2022). No entanto, o clube conseguiu reduzir drasticamente sua dívida de curto prazo, que passou de R$ 215 milhões em 2022 para R$ 122 milhões em 2023. Essa mudança foi possível devido à renegociação de dívidas, o que traz um pouco mais de fôlego ao clube para lidar com suas obrigações financeiras.