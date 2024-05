Sport: receita com sócio-torcedores triplicou em 2023; veja balanço

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em balanço financeiro de 2023 apresentado pelo Sport, na última terça-feira (30), foi registrado um superávit milionário nas contas do clube após aporte financeiro vindo da Liga Forte União, que gira em torno de R$ 130 milhões. Mas além da receita da Liga, o Leão também cresceu em outras frentes.

Uma delas foi a receita com os sócio-torcedores. O Sport faturou R$ 4.1 milhões com a contribuição de associados em 2022, mas em 2023 esse número mais que triplicou. Segundo o balanço publicado pelo Rubro-Negro, a contribuição chegou a R$ 12.6 milhões no ano passado.

Esse não foi o único aumento na receita registrado em 2023. Além da contribuição de associados, o Sport também teve um aumento com: direitos televisivos e premiações, de R$ 15.2 milhões para R$ 19.5 milhões; com comerciais, marketing e publicidade, de R$ 13.6 milhões para R$ 17.4 milhões; e receita em jogos, de R$ 11.1 milhões para R$ 16.6 milhões.

Destaques do balanço:

Receita da Liga Forte União: A participação na Liga foi fundamental para o resultado positivo, com mais de R$ 130 milhões aportados no clube.

Investimentos em jogadores: A receita da Liga possibilitou investimentos em jogadores como Gustavo Coutinho, Romarinho e Barletta.

Reforma da Ilha do Retiro: Parte do dinheiro da Liga também pode ter sido utilizado na reforma da Ilha do Retiro, que ainda está em andamento.

Aumento do gasto com futebol: O gasto com futebol em 2023 foi de R$ 77 milhões, bem acima dos R$ 40 milhões de 2022.

Crescimento da receita de sócios: A receita de sócios saltou de R$ 4 milhões para mais de R$ 12 milhões em 2023.

Redução da dívida de curto prazo: Apesar do aumento do passivo para R$ 276 milhões, a dívida de curto prazo foi reduzida de R$ 215 milhões para R$ 122 milhões. Essa mudança foi provavelmente impulsionada pela recuperação judicial do clube.

Nem tudo foi ganho

Aumento do passivo: O passivo total do Sport subiu para R$ 276 milhões, um crescimento de R$ 5 milhões em relação a 2022.

Dívida de longo prazo: A dívida de longo prazo do clube saltou de R$ 55 milhões para R$ 153 milhões.

Ralph de Carvalho avalia e dá notas ao SPORT após jogo contra o ATLÉTICO MINEIRO pela COPA DO BRASIL