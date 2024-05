Desastre no Rio Grande do Sul: CBF pode adiar rodadas do Campeonato Brasileiro

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode adiar duas ou mais rodadas do Campeonato Brasileiro por causa do desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. Isso inclui os clubes de todas as séries e não apenas os times gaúchos, como a entidade fez na última rodada. A informação foi dada, nesta segunda-feira (6), pelo jornalista Andrei Kampff.



No final da semana passada, a CBF adiou todos os jogos dos clubes gaúchos em todas as divisões do Campeonato Brasileiro até esta segunda. Porém, a medida pode ser mais abrangente diante do cenário caótico no Estado.

Toda a região da Grande Porto Alegre tem convivido com grandes enchentes provocadas pelas chuvas. Além disso, várias rodovias do Estado estão parcialmente ou totalmente bloqueadas por causa dos deslizamentos ou destruições das vias.

Os estádios do Grêmio e Internacional, por exemplo, estão completamente alagados. As imagens, por sinal, viralizaram nos últimos dias nas rede sociais.

A principal loja do Imortal foi até saqueada. O técnico Renato Gaúcho precisou ser socorrido em uma região que estava completamente alagada em Porto Alegre.

Nesse cenário, os jogadores do Grêmio foram comunicados pela direção que os treinos estão suspensos por tempo indeterminado. O Centro de Treinamento Luiz Carvalho foi completamente tomado pelas águas e não possui condições de treinos.

Aeroporto de Porto Alegre

O Aeroporto de Porto Alegre é outro local do Rio Grande do Sul que está completamente alagado e sem prazo para ser reaberto. A administração espera que a operação volte a funcionar no fim deste mês de maio.