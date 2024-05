Sport: Pedro Lima aparece na mira do Real Madrid, segundo AS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Jóia das categorias de base do Sport, o lateral-direito Pedro Lima entrou na mira de gigantes do futebol europeu, segundo o jornal espanhol AS. O atleta de 17 anos foi titular da Seleção Brasileira no Mundial Sub-17, na Indonésia, e é um dos destaques do Leão da Ilha na atual temporada.

Segundo a mídia espanhola, o jovem está no radar de clubes da Premier League, o Campeonato Inglês, mas o interesse não para por aí. Também estão de olho o Real Madrid, Barcelona, PSG e a Juventus.

Pedro Lima entrou em evidência após vestir a camisa da seleção sub-17 do Brasil e se destacar na Copinha pelo Sport. Após a competição de base em São Paulo, o Leão logo promoveu o lateral para a equipe principal.

O atleta atuou em 19 partidas pela equipe principal do Sport - todas como titular -, além de ter contribuído com dois gols marcados e duas assistências.

Vínculo com o Sport e multa rescisória

Em fevereiro deste ano, o Sport anunciou a extensão contratual de Pedro Lima junto ao clube Rubro-Negro até 2027.

''Pedro Lima teve vínculo estendido no Leão até 2027! Uma joia da nossa base com um caminho muito vitorioso pela frente'', disse o perfil oficial do Sport nas redes sociais.

Ou seja, não será tão simples tirar o lateral-direito do Sport, já que a multa rescisória do atleta subiu para 12 milhões de euros (cerca de R$ 65 milhões).

Mídia espanhola exalta Pedro Lima

Ainda de acordo com o AS, da Espanha, Pedro Lima pode surgir como uma peça interessante para o Real Madrid, já que o técnico Carlo Ancelotti não tem um substituto de ofício para o lateral Carvajal. O jornal espanhol ainda rasgou elogios ao atleta.

"O jovem está destinado a ser uma referência no futebol europeu pela grande qualidade técnica nos dribles curtos, pelo bom manejo da bola, pela precisão nos cruzamentos e nos chutes a gol", disse Simón Escudero, repórter do AS.

"No que diz respeito às suas facetas defensivas, Pedro Lima é um jogador com grande fisicalidade o que lhe permite correr continuamente para cima e para baixo pela ala e é muito difícil ultrapassá-lo na corrida", completou.