Presidente do Sport convoca torcida para corrente solidária em prol do Rio Grande do Sul

Sport lançou ações para ajudar vítimas da tragédia no Rio Grande do Sul por causa das chuvas

Presidente do Sport, Yuri Romão convocou a torcida rubro-negra para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. O Leão lançou uma série de ações com o intuito de incentivar os torcedores a realizarem doações.

O trabalho de solidariedade do clube está sendo feito em parceria com a ONG Rede Muda Mundo, que é responsável pela compra e envio dos materiais necessários para os gaúchos desabrigados.



"Aprendi desde cedo que para se ter solidariedade é preciso ser solidário. Nós, do Sport Club do Recife, não poderíamos fazer diferente. Iniciamos uma série de ações para ajudar os nossos irmãos gaúchos", afirmou Yuri Romão.

Para ajudar a população gaúcha, o Sport vai comercializar os ingressos do setor norte inferior do próximo jogo pelo valor promocional de R$ 10. A quantia arrecadada será repassada para a Rede Muda Mundo.

Além disso, em todos os bilhetes da partida, existirá um QR Code que os torcedores podem realizar uma doação direta para a ONG. Nesse caso, é importante acrescentar a quantia de R$ 0,87 para identificar como doação da torcida leonina.

A partida entre Sport x Brusque acontece no sábado (11), às 17h (de Brasília), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata.

Sport promove bazar beneficente

O Sport vai realizar um bazar beneficente com as camisas de jogos oficiais de 2022 e 2023. O evento será realizado nesta quarta e quinta-feira, 8 e 9 de maio, na Ilha do Retiro, das 10h às 17h, até quando durar o estoque.

Os preços os mantos serão de R$ 75 (camisa de 2022) e R$ 100 (camisa de 2023). As vendas serão feitas exclusivamente por meio do Pix da Rede Munda Mundo, que é responsável pela compra e envio dos materiais necessário para os desabrigados das fortes chuvas do Rio Grande do Sul.