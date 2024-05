Sport lança ação para ajudar desabrigados com enchentes no Rio Grande do Sul

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Sport lançou uma ação para ajudar os desabrigados do Rio Grande do Sul. Parte do valor arrecadado com os ingressos do próximo jogo contra o Brusque pela Série B será destinado a uma ONG que está ajudando a população gaúcha no difícil momento.



A carga do setor norte inferior vai ser comercializada pelo valor promocional de R$ 10, seja para os sócios quanto público geral. Assim, o Leão repassará toda a quantia para a ONG Rede Muda Mundo, que está à frente da ação Juntos pelo Rio Grande do Sul.

Além disso, em todos os ingressos dos outros setores, existirá um QR Code. Por meio dele, os torcedores poderão doar qualquer outro valor para a ONG. Para identificar as doações feitas pelos rubro-negros, será preciso acrescentar R$ 0,87 na quantia desejada. Por exemplo, quem desejar doar R$ 50, coloca R$ 50,87.

A venda dos ingressos começa nesta terça-feira (7), de forma gradativa e seguindo o cronograma de comercialização do Sport.

O duelo entre Sport x Brusque está marcado para o próximo sábado (11). A partida começa às 17h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife. O time rubro-negro vem de uma vitória fora de casa sobre o Coritiba.