Sport: Lucas Lima, ex-Internacional, lamenta tragédia no Rio Grande do Sul

Ex-jogador do Internacional, o meia Lucas Lima lamentou a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul por causa das fortes chuvas. O jogador do Sport defendeu o Colorado no início da carreira. Em entrevista coletiva, o atleta frisou que o futebol precisa usar a influência para ajudar a população gaúcha.



"Assim como o Sport, outros clubes do Brasil podem ajudar. Não sei se vai parar ou não (as competições), mas o futebol pode usar a influência que possui. O povo brasileiro tem feito coisas que dispensam comentários. ", afirmou Lucas Lima.

"Fico feliz por ver o Sport ajudando e espero que todos os clubes e atletas façam também as suas partes. Vi alguns vídeos e imagens muito fortes. Uma coisa que me passou pela cabeça é que a gente não tem nem noção do que está acontecendo lá, mas tenho procurado ajudar", completou.

Lucas Lima ainda exaltou a união do povo brasileiro para ajudar o povo do Rio Grande do Sul. Apesar de ter defendido o Internacional entre os anos de 2012 e 2013, o meia frisou que não tem mais proximidade ninguém em Porto Alegre. Mesmo assim, fez questão de ajudar e incentivar o sentimento solidário em prol dos gaúchos.

"Me sinto muito triste pelo que aconteceu. Uma coisa que me deixa orgulhoso é ver o tanto de gente ajudando a todos. Isso mostra o caráter do povo brasileiro. Fico orgulhoso. Muitas vezes falam 'Ah, o Brasil está separado', mas dá para ver que o Brasil junto é muito mais forte", comentou o meia.

Ações de solidariedade do Sport

O Sport preparou ações para ajudar os desabrigados do Rio Grande do Sul com as fortes chuvas. Além de doar parte da renda do próximo jogo e colocar QR Code nos ingressos para mais doações, o Leão vai realizar um bazar beneficente com as camisas de jogos oficiais de 2022 e 2023.

O evento será realizado nesta quarta e quinta-feira, 8 e 9 de maio, na Ilha do Retiro, das 10h às 17h, até quando durar o estoque.

Os preços serão de R$ 75 (camisa de 2022) e R$ 100 (camisa de 2023). As vendas serão feitas exclusivamente por meio do Pix da Rede Munda Mundo, que é responsável pela compra e envio dos materiais necessário para os desabrigados das fortes chuvas do Rio Grande do Sul.

CBF adia jogos dos times gaúchos até o fim de maio

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) adiou os jogos dos times gaúchos, em todas as competições, até o dia 27 de maio. Até lá, a entidade irá avaliar as situações dos clubes. Em imagens recentes, foi possível observar que os estádios do Grêmio e Internacional ficaram completamente alagados com a cheia do Rio Guaíba.