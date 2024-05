Presidente do Santa Cruz demonstra otimismo com SAF

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Em entrevista exclusiva para a Rádio Jornal, mandatário comentou como anda as conversas com possíveis investidores

O presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues, foi o convidado do Fórum Esportivo, da Rádio Jornal, nesta segunda-feira (06). Durante a entrevista ao repórter João Victor Amorim, ele comentou sobre diversos assuntos do tricolor pernambucano, incluindo os planos para os próximos anos.

O mandatário coral declarou que possui total convicção que até o fim de 2024, o Santa Cruz terá se transformado em Sociedade Anônima do Futebol. Ele ainda classificou como excelente as conversas que teve com Paulo Henrique Costa, presidente do BRB e torcedor tricolor. Costa se colocou a disposição do clube para estudar as melhores opções de SAF para o time da cobra.

"Conversamos algumas situações, ele me pediu alguns números sobre a nossa recuperação judicial, os números do clube. Tenho falado com ele semanalmente, passo para ele algumas informações e em um dia, ele disse que os números do Santa Cruz são ótimos, e que a gente vai arrumar um investidor rápido. Ou seja, investidores incluindo de fora do Brasil. Não posso adiantar muitos detalhes, mas a bola está com Paulo Henrique, que ele traga as possibilidades de investidores para o clube", disse o presidente coral.

"A gente vai trazer investidores, tudo isso com transparência. A SAF do Santa Cruz a gente vai trazer as melhores propostas, seja do pessoal que o Dr. Paulo vai trazer, ou outros possíveis investidores que eu tenho conversado, e ver o que será melhor para o clube. Eu estou muito confortável e confiante que a gente vai desatar este nó esse ano ainda", complementou o mandatário.

Pré-temporada em novembro

Sem calendário da equipe profissional para o restante da temporada, a expectativa do Santa Cruz é iniciar a pré-temporada em novembro, tendo as conversas para uma possível SAF em andamento, perto de uma possível finalização.

