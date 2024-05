Presidente do Santa Cruz afirma que clube tem sofrido com queda de sócios aptos: "Eu faço um apelo permanente, para que os nossos sócios fiquem em dia"

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Sem calendário do time profissional para o segundo semestre de 2024, o Santa Cruz vive momentos de incertezas e uma grande queda na arrecadação na receita, principalmente no número de sócios aptos, que saiu de quase seis mil, para apenas 1.900.

A informação foi confirmada pelo presidente do clube, Bruno Rodrigues, em entrevista ao Momento Esportivo, da Rádio Clube.

“Eu tenho a real noção de entender que o sócio em dia, num clube de futebol ele tem duas questões. A primeira é quando o time está bem, está jogando ou mesmo quando não está bem, mas está jogando, é natural que se engaje mais. E segundo quando o próprio clube tem alguns benefícios a dar aos sócios na parte social. Nós temos essas duas dificuldades”, iniciou o mandatário coral.

Veja também: Santa Cruz pode receber milhões do Cruzeiro? Entenda



“Quando começamos no dia da eleição, nós tínhamos números arredondados de 1.900 sócios. E começou o pernambucano, chegamos a quase seis mil e hoje estamos abaixo dos 1.900, ou seja, é falta de receita. Eu faço um apelo permanente, para que os nossos sócios fiquem em dia, nós temos vários valores, começando por R$ 50 por mês”, pediu o Bruno Rodrigues.



Mesmo com as dificuldades que vem enfrentando, o presidente do Santa Cruz demonstra estar confiante nas maneiras que o clube coral irá encontrar para manter as contas em dias até o início da próxima temporada, quando o calendário terá mais competições a serem disputadas.

“É um ano talvez mais difícil da nossa história. Estamos sem calendário até o final do ano. Fizemos um grande Campeonato Pernambucano, inclusive, por pouco não chegamos ao título. Mas enfim, o fato é que nós estamos num ano difícil, mas vamos nesse deserto, esse como eu diria. Com o objetivo a ser alcançado é chegar no final do ano, fazer a pré-temporada a partir de novembro, com as contas em dia. Apesar da pouca receita, eu acredito que dará tudo certo”, finalizou.

Vale ressaltar que o clube disponibilizou o Estádio do Arruda para a realização de shows e partidas de futebol de equipes pernambucanas que disputam alguma divisão do Campeonato Brasileiro de Futebol.



Veja também: SANTA CRUZ tem NOVIDADE no PLANEJAMENTO para 2025? ENTENDA



Próximo jogo do Sub-20

Após empatar com o Náutico em 1 a 1, pela quarta rodada da primeira fase, o Santa Cruz finalizou na 2ª posição na classificação do Grupo A, porém com um jogo a menos.

Com isso, o tricolor do Arruda retorna a campo no próximo sábado (11/05), onde enfrentará o Jaguar, no CT Ninho das Cobras. A partida iniciará às 15h (horário de Brasília).

SANTA CRUZ: Tricolor não tem aluguel do Arruda previsto para eventos; entenda