Presidente do Santa Cruz diz que espera retornos de Itamar Schülle e Francisco Sales

Presidente do Santa Cruz, Bruno Rodrigues foi o convidado, desta segunda-feira (6), no Fórum Esportivo, da Rádio Jornal. Entre os assuntos abordados, o mandatário tricolor contou que espera os retornos do técnico Itamar Schülle e o executivo de futebol Francisco Sales após o fim desta temporada.

Schülle e Sales foram liberados pelo Tricolor do Arruda para defenderem o Retrô na disputa da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano de 2024. Isso porque o clube coral ficou sem calendário após a disputa do Campeonato Pernambucano.

"Não vejo possibilidade de retornar o time profissional e não contar com eles. Está apalavrado, no contrato, e tenho um respeito muito grande por eles. São grandes profissionais e ambos com grande caráter. Não vejo outro cenário que não seja a volta deles para o clube após o ano de 2024", afirmou.

"Claro, se tiverem uma proposta, não existe ninguém amarrado. Vamos conversar e definir. Porém, pela amizade que tenho com ambas, não vejo outra possibilidade que não seja o retorno deles para comandar o futebol", completou o presidente coral.

A expectativa do Santa Cruz é iniciar em novembro a pré-temporada de olho nas competições de 2025. No próximo ano, o clube tricolor já garantiu as participações no Estadual, Eliminatórias da Copa do Nordeste e Série D do Campeonato Brasileiro.

