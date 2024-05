Santa Cruz: Presidente da FPF coloca Arruda e estrutura do Retrô à disposição da CBF para realocar jogos de times gaúchos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF), colocou à disposição a estrutura do Retrô e o Estádio do Arruda, do Santa Cruz, para acomodar os times gaúchos.

A iniciativa saiu do presidente Evandro Carvalho, que idealizou que os equipamentos sejam utilizados como locais para treinamento, hospedagem e disputa de jogos como mandantes em qualquer competição.

Segundo a nota divulgada pela FPF, o mandatário da entidade em reunião com o presidente do Retrô, Laercio Guerra, decidiram disponibilizar as localidades para que as equipes do Rio Grande do Sul tenham onde ficar, caso o prazo dado pela CBF termine e eles precisem retomar as disputas.

“Somos solidários aos gaúchos e estamos prontos para colaborar. Por isso, colocamos à disposição o Retrô, que possui um CT moderno e bem equipado, além do Estádio do Arruda”, declarou Evandro no site.

Na última terça-feira (07), a CBF decidiu adiar todos os jogos das equipes gaúchas que disputam as competições nacionais por aproximadamente 20 dias, devido as enchentes que alagaram todas as localidades do Rio Grande do Sul.

Tricolores ativos no auxilio

O Santa Cruz já havia se disponibilizado através de suas redes sociais como ponto de arrecadação para doações alimentos e roupas para as vítimas das enchentes que atingiu o Rio Grande do Sul. No post, o clube coral ainda disponibiliza duas chaves pix para quem preferir fazer a doação com qualquer quantia.

