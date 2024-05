Sport reune centenas de torcedores em bazar beneficente pelas vítimas das chuvas no RS

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Nesta quarta-feira (8), o Sport realizou um bazar beneficente visando ajudar as vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. O clube colocou à venda as camisas de jogos oficiais das temporadas 2023 e 2022 no valor de R$ 75 (2022) e R$ 100,00 (2023).

A ação acontece entre esta quarta e a quinta-feira (9), das 10h às 17h - ou até quando durar o estoque -, na sala vip do Sport (por trás da secretaria social). O acesso ao bazar é aberto para todo torcedor Rubro-Negro.

"As vendas das camisas serão realizadas, exclusivamente, através do Pix da Rede Muda Mundo, que é responsável pela compra e envio de material necessidade básica para os desabrigados pela chuva no Rio Grande do Sul.", comunicou o clube.

Serviço

Data: 8 e 9 de maio de 2024

Horário: 10h às 17h

Local: Sala VIP do Sport Club do Recife (por trás da secretaria social)

Acesso: Aberto a todos os torcedores

Valor das camisas: R$ 75 (2022) e R$ 100 (2023)

Vendas: Exclusivamente através do Pix da Rede Muda Mundo

Sport promove ação solidária em jogo diante do Brusque

Ainda visando ajudar a população gaúcha, o Sport vai comercializar os ingressos do setor norte inferior da Arena de Pernambuco - para o duelo diante do Brusque - pelo valor promocional de R$ 10. A quantia arrecadada será repassada para a Rede Muda Mundo.

Além disso, em todos os bilhetes da partida, existirá um QR Code que os torcedores podem realizar uma doação direta para a ONG. Nesse caso, é importante acrescentar a quantia de R$ 0,87 para identificar como doação da torcida leonina.

Sport x Brusque está marcado para este sábado (11), com a bola rolando a partir das 17h (de Brasília).

