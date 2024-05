Fórmula 1: Verstappen pode deixar a Red Bull após saída de Adrian Newey; veja possível destino do tricampeão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Holandês pode ser mais um a deixar a equipe após saída do projetista

Fim de uma era na Fórmula 1! Um dos maiores projetistas da história da categoria e presente na equipe desde 2006, o projetista Adrian Newey está de saída da Red Bull.

O britânico de 65 anos teve sua saída anunciada na última quarta-feira (1) e promete bagunçar os bastidores da Fórmula 1 nas próximas semanas e, consequentemente, nos próximos anos, sobretudo 2026, quando a categoria estreará um novo regulamento.

Projetista de 12 carros campeões, por Williams, McLaren e Red Bull, Newey é uma das figuras mais respeitadas do padoque e a notícia de sua saída já gerou uma série de rumores sobre seu futuro, envolvendo interesses de Ferrari, Mercedes e Williams.

A saída de Newey e um possível acerto com uma nova equipe já é, como dito, motivo suficiente para balançar as estruturas da Fórmula 1, mas, ela pode ser apenas o primeiro de alguns movimentos de saída na Red Bull, que atualmente domina, com folgas, a categoria.

Verstappen de saída da Red Bull? Veja como saída de Newey pode influenciar futuro do atual tricampeão

O motivo da saída de Newey, embora não tenha sido confirmado publicamente, teria a ver com a recente crise dentro da Red Bull envolvendo a acusação de assédio de uma ex-funcionária contra o atual chefe de equipe Christian Horner.

Absolvido por uma investigação interna da equipe, Horner estaria irredutível em deixar a equipe, o que estaria desagradando um núcleo importante da Red Bull, que incluiriam, além do próprio Adrian Newey, Helmut Marko e Jos Verstappen, pai do atual tricampeão mundial Max Verstappen.

Com contrato com a equipe austríaca até o fim de 2028, Max já reforçou seu compromisso em permanecer na equipe da qual faz parte desde 2015, mas, as mudanças recentes podem fazê-lo mudar de ideia e estar aberto a uma saída da equipe, sobretudo diante da pressão e opinião de seu pai, que enxerga uma "implosão" na Red Bull.

Os rumores já circulam há semanas e devem se intensificar nos próximos dias. Com a saída de Lewis Hamilton para a Ferrari, o destino mais provável para Max seria a Mercedes, que, através de Toto Wolff, já confirmou o interesse em contratar o holandês.

Embora os rumores mais fortes apontem para Newey indo para a Ferrari, um movimento de Verstappen em direção a equipe alemã podem mudar perspectivas do projetista e gerar um duplo revés da Mercedes sobre a Red Bull.