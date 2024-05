Verstappen brilha novamente e é pole position na sprint de Miami; Hamilton largará na 12ª posição

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sem surpresa! Na tarde desta sexta-feira (03/05), Max Verstappen fez seu o básico e dominou o treino classificatória que determinaria as posições da corrida Sprint do Grande Prêmio de Miami que ocorre neste fim de semana. O tricampeão decidiu colocar o pé no acelerador apenas no fim da sessão e mostrou o porque é o piloto a ser batido, finalizando com o melhor tempo, seguido por Charles Leclerc, da Ferrari e Sérgio Perez, seu companheiro de Red Bull.

Com mais está vitória, o holandês chega a sua oitava pole position do formato da competição, tendo vencido em 8 oportunidades. O próprio tricampeão mundial se surpreendeu com a garantia da primeira posição da sprint que acontecerá neste sábado (04).

"Uau. O que aconteceu com os outros? Aquela foi horrível", comentou Max.

Quem não viveu um momento glorioso em Miami foi a Mercedes, que viu seus dois carros ficaram de fora das primeiras colocações. O heptacampeão Lewis Hamilton irá largar na 12ª posição, uma atrás do compatriota e companheiro, George Russell, que sairá na 11ª.

Classificação geral da corrida sprint

VERSTAPPEN (RED BULL)

LECLERC (FERRARI)

PEREZ (RED BULL)

RICCIARDO (RB)

SAINZ (FERRARI)

PIASTRI (MCLAREN

STROLL (ASTON MARTIN)

ALONSO (ASTON MARTIN)

NORRIS (MCLAREN)

HULKENBERG (HAAS)

RUSSELL (MERCEDES)

HAMILTON (MERCEDES)

OCON (ALPINE)

MAGNUSSEN (HAAS)

TSUNODA (RB)

GASLY (ALPINE)

ZHOU (SAUBER)

BOTTAS (SAUBER)

SARGEANT (WILLIAMS)

ALBON (WILLIAMS)

Onde assistir

Todas as emoções da corrida sprint que acontece neste sábado (04) e da corrida do GP de Miami será transmitida ao vivo pela Band, TV aberta, BandSports, TV fechada e BandPlay, serviço de streaming da emissora. Vale ressaltar que a Rede Bandeirantes é emissora oficial da Fórmula 1 no Brasil.