Qual o horário da Fórmula 1 hoje, 04/05? Saiba o horário e links para assistir o Treino de Classificação do GP de Miami

Chegou a hora de definir o grid de largada do GP de Miami de Fórmula 1! Mais cedo, neste sábado (4), Max Verstappen provou, mais uma vez, que segue firme rumo ao Tetra, e venceu a Sprint, garantindo mais 8 pontos e ampliando sua vantagem na liderança do Campeonato de Pilotos.

A grande surpresa da corrida curta ficou parte do australiano Daniel Ricciardo, da Racing Bulls, que largou e terminou em 4° lugar, garantindo seus primeiros 5 pontos na temporada e esquentando a disputa de construtores no meio do grid.

Agora, às 17h, horário de Brasília, é a hora do Treino de Classificação, que definirá o Pole Position e grid de largada da corrida principal, que acontece no domingo (5), no mesmo horário.

Transmissão ao vivo do Treino de Classificação do GP de Miami

O treino terá transmissão ao vivo Band, na tv aberta, dos sites Band.com.br e Bandsports.com.br, e pelo serviço de streaming Bandplay , todas opções online e grátis.

Confira, a seguir, os links oficiais para assisti o GP de Miami de graça pela internet:

Links para assistir a Fórmula 1 online e grátis com imagens

Band.com.br (CLIQUE AQUI para assistir)

Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)