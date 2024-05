F1: Veja data da próxima corrida, no GP da Emilia-Romagna

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Após uma histórica primeira vitória de Lando Norris, da McLaren, no GP de Miami, os fãs da Fórmula 1 começam a ficar empolgados pela possibilidade da equipe laranja poder desafiar o domínio de Max Verstappen e Red Bull na disputa pelos títulos de pilotos e construtores.

Com excelente desempenho, tendo terminado com boa vantagem sobre Verstappen, é possível dizer que, ao menos em Miami, onde muitas equipes enfrentarem dificuldades com o desgaste dos pneus, a McLaren, que estreou atualizações no carro, foi superior à Red Bull.

Se esta equidade de desempenho irá se manter, só descobriremos com o desenrolar da temporada. A próxima corrida será daqui a duas semanas, entre 17 e 19 de maio, no GP da Emilia-Romagna, em Ímola, na Itália.

Confira, a seguir, os horários da próxima etapa, bem como a classificação atualizada dos Campeonatos de Pilotos e Construtores.

Horários e Transmissão do GP da Emilia-Romagna

Sexta-feira (17/05)

Treino Livre 1: 8h30, horário de Brasília - band.com.br , Bandsports e Bandplay

Treino Livre 2: 12h, horário de Brasília - band.com.br , Bandsports e Bandplay

Sábado (18/05)



Treino Livre 3: 7h30, horário de Brasília - band.com.br , Bandsports e Bandplay

Qualificação: 11h, horário de Brasília - Band , band.com.br , Bandsports e Bandplay



Domingo (19/05)

Corrida: 10h, horário de Brasília - Band , band.com.br , Bandsports e Bandplay

Links para assistir a Fórmula 1 online e grátis com imagens

Band (CLIQUE AQUI para assistir)

Bandplay (CLIQUE AQUI para assistir)

Bandsports (CLIQUE AQUI para assistir)

Classificação da Fórmula 1 2024

Pilotos



Max Verstappen (Red Bull) - 136 pontos Sergio Perez (Red Bull) - 101 pontos Charles Leclerc (Ferrari) - 98 pontos Carlos Sainz (Ferrari) - 85 pontos Lando Norris (McLaren) - 83 pontos Oscar Piastri (McLaren) - 41 pontos George Russell (Mercedes) - 37 pontos

Fernando Alonso (Aston Martin) - 33 pontos Lewis Hamilton (Mercedes) - 27 pontos Yuki Tsunoda (Racing Bulls) - 14 pontos

Lance Stroll (Aston Martin) - 9 pontos Oliver Bearman (Ferrari) - 6 pontos

Nico Hülkenberg (Haas) - 6 pontos Daniel Ricciardo (RB) - 5 pontos Esteban Ocon (Alpine) - 1 ponto Kevin Magnussen (Haas) - 1 ponto Alexander Albon (Williams) - 0 ponto Guanyu Zhou (Kick Sauber) - 0 ponto

Pierre Gasly (Alpine) - 0 ponto

Valtteri Bottas (Kick Sauber) - 0 ponto Logan Sargeant (Williams) - 0 ponto

Construtores